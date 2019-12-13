Мучивший соседей конским ржанием в 5 утра нижегородец угодил в СИЗО

Полицейские вывели Юрия Кондратьева "под белы рученьки". Соседи никак не нарадуются этому событию.

В отношении нижегородца, который каждый день знакомил жителей многоквартирного дома со звуками ипподрома, возбуждено уголовное дело по статье "Истязание". Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

Подозреваемому Юрию Кондратьеву предъявили обвинение по п. "а" ч. 2 ст. 117 УК РФ "Истязание двух и более лиц", он взят под стражу. Следствие выявило, что он причинял соседям психологические страдания на протяжении почти двух лет.

Соседи начали активно жаловаться только в последние несколько месяцев, за это время полиция получила около 50 вызовов. Но если раньше представители правопорядка навещали Юрия Кондратьева только лишь для того, чтобы выписать штраф и зафиксировать нарушение, то вечером 11 декабря полицейские скрутили его и вывели из квартиры. На данный момент он находится в СИЗО.

— Его обвиняют в психологическом насилии. Как нам сказали, это первый случай в России, когда человеку предъявляют такое обвинение, — объяснила соседка Наталья Басова.

Над любителем лошадей проживает семья с двумя малолетними детьми. По его словам, малыши громко топают, и поэтому он решил отомстить: сперва включал на полную громкость классические произведения и песни немецкой метал-группы Rammstein. Идея использовать конское ржание пришла потом.