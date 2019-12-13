Mash: Администрация Подольска накрутила лайков на 48 миллионов рублей

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Какая сумма из этих денег направлена конкретно на развитие канала на видеохостинге, не уточняется.

Администрация города Подольска накрутила количество просмотров на своём ютуб-канале, чтобы на фоне роста популярности контента заложить побольше средств на его развитие. Об этом сообщает Mash.

По данным журналистов, у канала всего 344 подписчика, которые делали соответственное число просмотров. Однако на обсуждении бюджета будущего года неожиданно выяснилось, что на самом деле охват аудитории несколько шире — 264 000 человек — и срочно нужны деньги, чтобы снимать для неё желанные видеоролики.

Местные блогеры указали на враньё, но было уже слишком поздно, — говорится в публикации.

В конечном итоге на продвижение городской администрации было выделено 48 миллионов рублей, однако сколько из них направлено конкретно на развитие канала на видеохостинге, не уточняется.

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