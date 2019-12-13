Mash: Администрация Подольска накрутила лайков на 48 миллионов рублей

Какая сумма из этих денег направлена конкретно на развитие канала на видеохостинге, не уточняется.

Администрация города Подольска накрутила количество просмотров на своём ютуб-канале, чтобы на фоне роста популярности контента заложить побольше средств на его развитие. Об этом сообщает Mash.

По данным журналистов, у канала всего 344 подписчика, которые делали соответственное число просмотров. Однако на обсуждении бюджета будущего года неожиданно выяснилось, что на самом деле охват аудитории несколько шире — 264 000 человек — и срочно нужны деньги, чтобы снимать для неё желанные видеоролики.

— Местные блогеры указали на враньё, но было уже слишком поздно, — говорится в публикации.

В конечном итоге на продвижение городской администрации было выделено 48 миллионов рублей, однако сколько из них направлено конкретно на развитие канала на видеохостинге, не уточняется.