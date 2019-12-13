Бывший главный инженер Apple судится с компанией из-за слежки за собой

Кроме всего прочего, компания обвиняет Уильямса в том, что тот нарушил долг верности, поскольку работал над другим, фактически конкурирующим, стартапом, когда ещё был главным инженером Apple.

Американская корпорация Apple подаёт в суд на своего бывшего главного инженера Джерарда Уильямса, которого обвиняют в нарушении условий рабочего контракта и использовании служебного положения в корыстных целях. Тот во встречном иске утверждает, что доказательства его вины добыты шпионскими путями.

Как передаёт The Next Web, позиция IT-гиганта заключается в том, что Уильямс, девять лет занимавший свой пост и возглавлявший разработку всех собственных процессоров Apple, в нужный момент основал стартап Nuvia вместе с другими экс-сотрудниками компании.

— Это наихудший сценарий для инновационной компании, такой как Apple: надёжный директор с многолетним опытом работы и годами доступа к самой ценной информации тайно основывает конкурирующую компанию, использующую те же технологии, с той же самой командой специалистов, — говорится в заявлении компании.

Отмечается, что эту часть обвинения юристы Apple доказывают с помощью переписки Уильямса с двумя другими перебежчиками, в которой он рассказывает о своих планах. И вот именно её использование бывший главный инженер считает незаконной, ведь сам он ничего никому не отправлял и уверен, что бывший работодатель тайком похитил эти данные с его устройства.

Согласно второму доводу Apple, когда Уильямс ещё работал в компании, но уже планировал своё дело, он нарушил долг верности, поскольку работал над другим, фактически конкурирующим, стартапом.

Адвокаты мужчины в свою очередь настаивают, что во втором своём обвинении Apple также нарушает права их подзащитного, навязывая неконкурентные положения (non-compete clause), которые не имеют юридической силы в штате Калифорния и фактически запрещают ему планировать свою будущую карьеру, работая в компании. Слушание назначено на 21 января.