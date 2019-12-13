Учёные впервые узнали, что происходит в атмосфере Марса

Результаты исследований могут рассказать больше не только о прошлом Красной планеты, но и будущем Земли.

Учёным удалось составить первую и, на данный момент, единственную карту ветров верхней атмосферы Марса. Наблюдения они проводили при помощи перепрограммированного искусственного спутника. Об этом сообщает NASA.

Американский искусственный спутник MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN) работает около Марса с сентября 2014 года. Двигаясь по эллиптической орбите, он периодически заходит в верхние слои атмосферы, собирая данные и анализируя физико-химические параметры. Изначально учёные хотели узнать, что осталось от атмосферы Марса и выяснить, что именно превратило покрытую океанами и потенциально обитаемую планету в безжизненную пустыню.

Но в апреле 2016 года было решено приостановить деятельность спутника, чтобы сделать кое-какие изменения. Мехди Бенна, ученый-планетолог, предложил коллегам перепрограммировать расположенный на MAVEN газово-ионный масс-спектрометр NGIMS. Учёные были осведомлены о возможных рисках подобного вмешательства. Но разработчик, компания Lockheed Martin, подтвердила, что подобные модификации не приведут к повреждению спутника.

Изменение настроек позволило MAVEN с 2016 по 2018 год собирать информацию об атмосфере планеты и марсианских ветрах на высоте от 120 до 300 км над его поверхностью. Это уникальный опыт внеземного исследования.

Ожидания практически совпали с компьютерными моделями, но учёных так же ждало несколько любопытных сюрпризов. Так, например, оказалось, что направление ветров постоянно меняется в каждой возможной точке.

Но самой приятной неожиданностью оказалась траектория ветров. Даже на высоте 300 км они всё ещё повторяют рельефные очертания гор, плато, долин и холмов. Аналогичный эффект наблюдается и на нашей Земле, но ветра не поднимаются столь высоко. У учёных есть две гипотезы, которые могут пролить свет на это явление.

Так, Мехди Бенна полагает, что атмосфера Марса не такая плотная, как у Земли, и потому ветра могут уходить вверх на достаточную высоту. В качестве аналогии он приводит распространение ряби от падающей капли на воде и на поверхности патоки. Согласно второму предположению, на Марсе средняя разница высот между пиками гор и дном низин намного больше, чем на Земле.

Авторы надеются, что дальнейшие исследования не только позволят им создать полную модель Марса, но и узнать, что именно случилось на планете много тысячелетий назад. А это, в свою очередь, поможет спрогнозировать изменения на нашей родной Земле.