Лондонский суд завершил слушания по долгу Украины перед Россией

Верховный суд Великобритании завершил слушания по спору о долге Украины перед Россией на три миллиарда долларов. Решение будет оглашено позже.

— Суд удалился на обсуждение и обдумывание дела. Сроков вынесения решения судьи не называют, — цитирует РИА "Новости" юриста, представляющего интересы РФ.

Отмечается, что слушания продолжались четыре дня. Интересы России представляла юридическая фирма The Law Debenture Trust Corporation. Она оспаривала решение апелляционного суда, принятое осенью прошлого года, согласно которому аргумент Украины о выпуске еврооблигаций под давлением России не может быть отклонён без проведения всеобъемлющего судебного процесса.

В свою очередь, украинские интересы представляла фирма Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, настаивавшая на публичном судебном разбирательстве в полном объёме по условиям выпуска евробондов.

Ранее стало известно, что долг Киева перед Россией по евробондам достиг 4,5 миллиарда долларов.