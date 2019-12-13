Стремящаяся к Brexit партия побеждает на выборах в Британии

Если консерваторы удержат победу, то смогут сформировать в парламенте большинство.

Консервативная партия Великобритании получает абсолютное большинство на выборах в парламент, согласно данным exit poll, сообщает The Times.

По предварительным данным, партия Бориса Джонсона получает 368 мест из 650. На второй строчке находится Лейбористская партия со 191 местом. На третьем — Шотландская национальная партия (55 мест).

Таким образом, Консервативная партия, выступающая за Brexit, сможет сформировать в парламенте большинство.

Отмечается, что данные exit poll на выборах 2015 и 2017 года предсказывали верный результат. Первые официальные результаты должны появиться около полуночи по местному времени (03:00 мск).