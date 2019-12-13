Уволенная за архивные фото 18+ учительница с Урала подала апелляцию

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Фото © VK / Катя Ганеши

По словам женщины, из-за затягивания судом сроков удалось составить только краткий вариант апелляции.

Тренер по кикбоксингу из Магнитогорска Екатерина Конопенко, которую в сентябре уволили с работы из-за найденных в Сети откровенных фотографий 20-летней давности, подала апелляцию в областной суд на решение Правобережного районного суда, отклонившего её иск о восстановлении в должности.

Почему так поздно? Они специально затягивали время. Печатный протокол суд готовил целый месяц вместо положенных трёх дней — полностью готов был только 3 декабря. Поэтому мы с юристами вынуждены были составить лишь краткий вариант апелляции из-за сжатых сроков, — рассказала Екатерина Лайфу.

Она отмечает, что в таких условиях обязательно будут вноситься дополнения. Женщина уверена, что второй её проигрыш будет выгоден "городу", который постарается сделать для этого всё.

Но это лишь повод упорно идти вперёд, невзирая ни на что! — не унывает Конопенко.

Напомним, руководство детско-юношеского центра "Максимум", в котором работала героиня истории, уволило Конопенко после того, как внезапно обнаружилась серия старых откровенных снимков с её участием.

Екатерина сама рассказала Лайфу о ситуации. Позже она обратилась к учителям с призывом: "Педагоги, долой даже купальники!" В поддержку Ганеши выступили уральские писатели.

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