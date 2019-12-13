Уволенная за архивные фото 18+ учительница с Урала подала апелляцию

По словам женщины, из-за затягивания судом сроков удалось составить только краткий вариант апелляции.

Тренер по кикбоксингу из Магнитогорска Екатерина Конопенко, которую в сентябре уволили с работы из-за найденных в Сети откровенных фотографий 20-летней давности, подала апелляцию в областной суд на решение Правобережного районного суда, отклонившего её иск о восстановлении в должности.

— Почему так поздно? Они специально затягивали время. Печатный протокол суд готовил целый месяц вместо положенных трёх дней — полностью готов был только 3 декабря. Поэтому мы с юристами вынуждены были составить лишь краткий вариант апелляции из-за сжатых сроков, — рассказала Екатерина Лайфу.

Она отмечает, что в таких условиях обязательно будут вноситься дополнения. Женщина уверена, что второй её проигрыш будет выгоден "городу", который постарается сделать для этого всё.

— Но это лишь повод упорно идти вперёд, невзирая ни на что! — не унывает Конопенко.

Напомним, руководство детско-юношеского центра "Максимум", в котором работала героиня истории, уволило Конопенко после того, как внезапно обнаружилась серия старых откровенных снимков с её участием.

Екатерина сама рассказала Лайфу о ситуации. Позже она обратилась к учителям с призывом: "Педагоги, долой даже купальники!" В поддержку Ганеши выступили уральские писатели.