Зеленский уверен, что контракт по транзиту газа будет заключён до конца года

По словам украинского президента, это вопрос экономического, а не политического характера.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что контракт по транзиту газа из России будет заключён до конца года.

— Мне кажется, что у нас очень большой процент того, что у нас будет подписан контракт о транзите газа, — сказал Зеленский в эфире "1+1".

Он добавил, что контракт важен не только для Украины, но и для европейских стран. По словам Зеленского, "все настроены подписать документ". По словам украинского лидера, это экономический вопрос, а не политический.

Напомним, 18 ноября Россия предложила Украине продлить контракт на транзит газа при условии, что стороны откажутся от претензий в газовой сфере. В Киеве же заявили, что предложение "Газпрома" является неприемлемым, и предложили сделку на своих условиях.