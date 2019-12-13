В бундестаге сочли сомнительной позицию Берлина по вопросу высылки дипломатов РФ

Депутат бундестага считает, что Берлин должен был занять конструктивную позицию, а не конфронтационную.

Раскрытые подробности о личности убитого гражданина Грузии делают позицию Берлина по отношению к высылке работников дипмиссии РФ в Германии сомнительной. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя бундестага по внешнеполитическим вопросам Александра Ноя.

— Убийство в Тиргартене имеет все признаки провокации или, во всяком случае, подходит для этого. Это ни в коем случае не должно привести к дальнейшему ухудшению германо-российских отношений, — считает Ной.

Парламентарий добавил, что Берлин должен занять конструктивную, а не конфронтационную позицию в отношении Москвы.

Также, по его словам, "недавно раскрытые подробности" о личности убитого "делают подход Берлина сомнительным".

Бундестаг объявил дипломатов России персонами нон грата, поскольку, как заявила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, "[мы] не видели, что Россия оказывает нам поддержку при расследовании этого убийства".

Напомним, в августе 2019 года в Берлине неизвестный застрелил гражданина Грузии. По подозрению в убийстве задержали 49-летнего россиянина. В связи с этим Германия выслала двух российских дипломатов. Позже в бундестаге назвали высылку сотрудников российского посольства фарсом, поскольку достоверных доказательств причастности России нет. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что такая позиция Берлина неприемлема.