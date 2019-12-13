Более 60 детей заболели сальмонеллёзом в садике Ханты-Мансийска

По поручению прокурора в детском саду будет проведена проверка с целью выявления причин произошедшего.

В Ханты-Мансийске в одном из детских садов зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции — сальмонеллёза. Заболело более 60 детей, трое из них помещены в стационар. Об этом сообщила пресс-служба Департамента здравоохранения Югры.

— Наблюдается подъём заболеваемости острой кишечной инфекцией, учреждение закрыто на карантин. Все остальные работают в прежнем режиме. Всего зарегистрировано 63 случая, — говорится в сообщении.

Отмечается, что госпитализированные дети получают всё необходимое лечение, тяжёлой формы протекания болезни ни у кого не выявлено.

По поручению прокурора Ханты-Мансийского автономного округа по данному факту в детском саду будет проведена проверка с целью выявления причин произошедшего, в том числе проверка соблюдения требований по организации питания, будет определена степень ответственности виновных.