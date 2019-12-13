Илон Маск отправит коноплю и кофе на МКС в 2020 году

К МКС полетит штамм конопли с низким содержанием психоактивного вещества, используемый в сельском хозяйстве.

Для подтверждения (или опровержения) теории о мутации земных растений в космических условиях корабль Dragon в марте 2020 года доставит на околоземную орбиту образцы растений конопли и кофе.

Как сообщает Wire, агротехническая компания Front Range Biosciences Джонатана Во уже занимается подготовкой 480 клеточных образцов. Однако это вовсе не означает, что вскоре на орбите планеты появится первая космическая плантация марихуаны.

Во-первых, срок пребывания образцов в космосе достаточно короткий и по плану составит около 30 дней. А во-вторых, к МКС полетит штамм конопли с низким содержанием психоактивного вещества, используемый в сельском хозяйстве.

— Мы отталкиваемся от теории, что растения в космосе сильнее подвержены мутациям. Мы хотим узнать, сохраняются ли они после возвращения на Землю и есть ли у этого новое коммерческое применение, — сказал Во.

Как отмечают авторы статьи, отправка конопли и кофе на орбиту может быть первым шагом на пути к созданию сети межзвёздных кофеен, однако это также может быть применено на практике уже сейчас, в частности, в регионах, где нужны более устойчивые растения из-за ухудшающегося климата.