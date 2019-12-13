Турция назвала резолюцию США о признании геноцида армян "безответственной"

И обвинила американский сенат в однобокости взглядов на историю ради политической выгоды.

Резолюция США о признании геноцидом массового убийства армян на территории Османской империи в 1915 году может привести к сильному разладу между двумя странами. Об этом в своём твиттере заявил глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

По его словам, "некоторые члены конгресса США" вели себя в последние месяцы крайне безответственно, тем самым "провоцируя напряжённость отношений между двумя народами и странами".

— Эти резолюции останутся в истории как плод неразумной и беспечной деятельности некоторых членов конгресса США, направленной против Турции. И [это] нанесёт длительный ощутимый ущерб взаимоотношениям двух наций, — подчеркнул он.

Помимо этого глава управления напомнил о предложении Турции создать международную группу историков для беспристрастной оценки событий 1915 года. По его мнению, "история должна не разделять народы, а объединять их".

— Стремление побольнее уязвить Турцию только из-за того, что мы продвигаем наши национальные интересы, теперь смешалось с желанием загнать в угол президента Трампа из-за его отношений с президентом Эрдоганом, — заявил он.

Напоминаем, что в четверг сенат конгресса США принял резолюцию о признании геноцидом массового убийства армян в 1915 году. Сообщается, что причиной её принятия стал резкий разлад в отношениях между Анкарой и Вашингтоном.