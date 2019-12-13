Нижегородская бабушка получила срок за сотни кустов мака на огороде — видео

Суд назначил ей восемь месяцев лишения свободы условно с исправительным сроком в шесть месяцев.

Ковернинский районный суд Нижегородской области приговорил к условному сроку 79-летнюю жительницу деревни Шадрино, на участке которой было найдено 479 кустов мака. Об этом сообщает местная программа "Кстати" на своей странице во "ВКонтакте".

Как рассказала журналистам сама пожилая "наркобаронша", кусты хоть и были обнаружены в достаточно большом количестве, специально их разведением она не занималась, хотя и использовала мак в личных целях: на корм скоту и "для булочек".

По версии же следствия, женщина, хоть и не высаживала мак лично на грядках, всё равно ухаживала за теми участками огорода, где он рос. А это незаконное культивирование наркосодержащих растений в особо крупном размере.

Всего стражи порядка собрали на участке женщины 479 кустов, за которые суд назначил ей восемь месяцев лишения свободы условно с исправительным сроком в шесть месяцев.

Накануне Лайф рассказывал историю 61-летнего жителя Липецкой области, который нашёл носки с золотом и попал из-за них под суд.