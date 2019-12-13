Зеленский рассказал, что он понял после встречи с Путиным

На саммите "нормандской четвёрки" президенты Украины и России впервые встретились лично.

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с лидером России Владимиром Путиным уверил журналистов в том, что диалог между двумя странами начался и стороны могут начать переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе.

— Я точно понял, что у нас начался диалог, мы можем договариваться. Это будет не быстро, но это будет, — заявил Зеленский в эфире телеканала "1+1".

Глава Незалежной добавил, что у Украины "быстрая и сильная позиция".

Во время саммита Зеленский сообщил, что мирное урегулирование конфликта возможно только с помощью при содействии всех членов "нормандской четвёрки".