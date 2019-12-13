Пушков назвал предложение Зеленского о границе убийством минских соглашений

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Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Сенатор отметил, что нынешнее состояние границы — это гарантия минского процесса и безопасности людей.

Сенатор Алексей Пушков заявил, что передача Украине государственной границы в Донбассе "убьёт минские соглашения".

Таким образом он прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского, который намерен получить контроль над границей до выборов в Донбассе.

Передача под контроль Украины госграницы в Донбассе убьёт минские соглашения. Туда сразу же ринутся батальоны, начнётся удушение ДНР/ЛНР. "Нормандский формат" будет отброшен Киевом за ненадобностью, — написал Пушков в "Твиттере".

Сенатор отметил, что нынешнее состояние границы — это гарантия минского процесса и безопасности людей.

Напомним, на "нормандском саммите" Зеленский заявил, что настаивает на передаче Украине контроля над границей до проведения выборов в Донбассе. Президент России Владимир Путин в ответ напомнил, что минские соглашения предусматривают сначала выборы, а потом решение по границе.

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