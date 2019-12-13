СМИ: Причиной пожара на "Адмирале Кузнецове" стал неубранный перед сваркой мусор

Впрочем, точную причину возгорания предстоит установить специальной технической комиссии.

Пожар на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" произошёл из-за того, что рабочие не убрали мусор при проведении сварочных работ. Такую версию приводит "Коммерсантъ".

По словам собеседников издания, горячая сварочная окалина по кабельному каналу провалилась вниз и упала на кучу пропитанной горючими веществами ветоши и опилок, а из-за сквозняков и вентиляции огонь распространился дальше — на изоляцию электропроводов.

Впрочем, точную причину возгорания предстоит установить специальной технической комиссии.

Ранее уже сообщалось, что возможной причиной пожара могут являться нарушения при проведении сварочных работ.

Напомним, пожар на тяжёлом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" начался сегодня примерно в десять часов утра. Сообщалось о двенадцати пострадавших и троих пропавших без вести. Позднее удалось обнаружить тело одного погибшего.