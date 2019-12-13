СМИ: 25 миллионов россиян могут стать невыездными из-за долгов

Согласно собранной статистике и мнению экспертов, риск не выехать за рубеж касается тех, кто злостно не выплачивает алименты.

В России 1,42 миллиона должников по алиментам рискуют стать невыездными. Этой статистикой поделились "Известия" со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП) и Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

Неплательщиков по алиментам непросто убедить выполнять свои долговые обязательства, уверена депутат Госдумы Светлана Бессараб. Также она упоминает, что таких людей сложно вычислить, потому что "они часто работают неофициально". А заставить выплатить алименты и того сложнее, потому что многие из них сообщают о своём нежелании "таким образом содержать бывшую супругу".

Наибольшее число неплательщиков алиментов проживают в Краснодарском и Красноярском крае, Московской, Иркутской и Кемеровской областях.

Также потенциально не смогут пересечь границу 13 миллионов не оплативших вовремя штрафы ГИБДД и 2,5 миллиона просрочивших оплату услуг ЖКХ.

Кроме того, в НАПКА рассказали, что примерно семи-восьми миллионам россиян, чей кредитный долг превышает 30 тысяч рублей, а просрочка — 90 дней, грозит запрет на выезд из страны. Павел Михмель, представитель этой организации, сообщает, что подавляющее число должников не платят из-за трудного финансового положения: потери работы, низкой заработной платы, невозможности делать финансовые сбережения.

По данным ФССП, расплачиваться с кредитами меньше всего спешат в Ростовской, Московской, Свердловской, Новосибирской и Кемеровской областях.

Россияне, которые "копят" долги по ЖКХ и штрафам ГИБДД, "бросают вызов обществу", как считает депутат Госдумы Вячеслав Лысаков. Он же напоминает, что за неисполнение судебных решений предусмотрена уголовная ответственность.

Лидерами среди должников по штрафам ГИБДД оказались москвичи и жители Подмосковья. Большая часть должников по оплате жилищно-коммунальных услуг проживает в Пермском крае.

Профессор Высшей школы экономики Елена Шомина уверена, что неоплата услуг ЖКХ объясняется равнодушием граждан и недооценкой последствий таких действий. А ещё, по её словам, граждане не всегда замечают, когда изменились тарифы ЖКХ, а потом "ужасаются выставленному счёту". Она также напомнила, что, согласно Гражданскому кодексу РФ, неплательщика можно выселить из квартиры.