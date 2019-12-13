Мошенница из Югры получила 3 млн рублей из бюджета на продажу воображаемой рыбы

Против женщины возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере, ей грозит до десяти лет лишения свободы.

Директор коммерческой организации из Ханты-Мансийска на протяжении года подавала документы на получение субсидий для своего производства, однако затем выяснилось, что трудовые успехи её предприятия были лишь на бумаге. Об этом сообщила пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

По версии следствия, с 2017 по 2018 год директор, зная о существовании безвозмездной региональной программы предоставления субсидий на выпуск и реализацию рыбной продукции, подавала в администрацию Ханты-Мансийского района отчёты с завышенными данными.

— В результате этого бюджету ХМАО-Югры причинён ущерб на общую сумму более 3 млн рублей, перечисленных в качестве субсидий, которые впоследствии ею (директором) похищены и использованы по своему усмотрению, — говорится в сообщении.

После проведения обысков, допросов свидетелей в трёх регионах России и проведения ряда судебных экспертиз была собрана доказательная база и дело передали в суд. Против женщины возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере, ей грозит до десяти лет лишения свободы.