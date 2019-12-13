В ООН приняли резолюции РФ о контроле над вооружениями и демилитаризации космоса

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Фото © Pixabay

Генеральная Ассамблея ООН приняла российскую резолюцию об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями. Об этом сообщает РИА "Новости".

Авторы документа призывают все страны-участницы продолжать прикладывать усилия по укреплению системы договоров в области контроля над вооружениями.

Кроме того, Генассамблея приняла ещё три российских резолюции: о неразмещении первыми оружия в космосе, о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве и о мерах транспарентности и доверия в космическом пространстве.

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