В ООН приняли резолюции РФ о контроле над вооружениями и демилитаризации космоса

Генеральная Ассамблея ООН приняла российскую резолюцию об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями. Об этом сообщает РИА "Новости".
Авторы документа призывают все страны-участницы продолжать прикладывать усилия по укреплению системы договоров в области контроля над вооружениями.
Кроме того, Генассамблея приняла ещё три российских резолюции: о неразмещении первыми оружия в космосе, о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве и о мерах транспарентности и доверия в космическом пространстве.
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