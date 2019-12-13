Орлан решил поужинать осьминогом, но в итоге сам оказался в ловушке — видео

Сотрудники фермы поначалу не хотели вмешиваться в конфликт животных, ведь у "матери-природы свои законы", но затем всё-таки спасли бедную птицу.

Сотрудники канадской фермы по разведению лосося в Кватзино в Британской Колумбии стали свидетелями весьма необычной схватки: на поверхности воды плавал белоголовый орлан, которого смертельными объятиями сжал гигантский осьминог. Об этом сообщает The Guardian.

— Наши сотрудники на ферме в Кватзино спасли орлана, который откусил больше, чем мог прожевать, когда пытался поймать осьминога, — говорится в сообщении компании-владельца фермы.

Как видно на опубликованных в сети кадрах, к моменту появления людей накал страстей борьбы уже значительно поутих, гордая птица беспомощно плавала вместе с обвившим её осьминогом и лишь нервно поглядывала на своих неожиданных спасителей.

— Сначала мы просто смотрели и не знали, должны ли мы вмешиваться, потому что, вы знаете, это мать-природа, у неё свои законы, — рассказал один из участников операции по спасению птицы.

По его словам, смотреть на тонущего орла было слишком тяжело, поэтому было принято решение освободить его от смертельных объятий. Люди подцепили пловцов шестом, подтянули к лодке и разняли. Осьминога отправили обратно в воду, а шокированный орлан ещё какое-то время приходил в себя сидя на торчащей из воды коряге.