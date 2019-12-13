В России резко упали продажи новогодних игрушек

Специалисты в качестве возможной причины называют отсутствие новогоднего настроения из-за тёплой погоды.

Продажи новогодней атрибутики в 2019 году сильно снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 15 ноября по 6 декабря). Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные "Платформы ОФД".

Специалисты оператора фискальных данных "Платформа ОФД", который собирает информацию с 900 тысяч онлайн-касс, пояснили, что причиной снижения продаж почти в полтора раза можно считать отсутствие новогоднего настроения из-за тёплой погоды.

Выяснилось, что по сравнению с прошлым годом сократились продажи искусственных ёлок (12%), гирлянд (25%), мишуры (47%), ёлочных игрушек (48%). Популярностью пользуются только ёлочные звёзды — их россияне купили на 15% больше.

Несмотря на это, средний чек увеличился. Так, на гирлянды россияне стали тратить больше на 17%, ёлочные шары обходятся дороже на 28%, мишура — на 20%, ёлочные звёзды — на 43%. При этом средний чек на другие ёлочные игрушки упал на 11%. На искусственные ёлки покупатели в этом году потратили на 3% меньше.

Ранее стала известна стоимость новогоднего застолья.