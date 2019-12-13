СМИ: Российский корабль оказался слишком тяжёл для полётов на Луну

Чтобы полететь на Луну, "Орлу" придётся похудеть хотя бы до 21 тонны 200 килограммов.

Разрабатываемый в России пилотируемый космический корабль "Орёл" (бывшая "Федерация"), предназначенный для полётов к Луне, оказался более чем на две тонны тяжелее, чем ограничение по массе, утверждённое "Роскосмосом". Об этом сообщают РИА "Новости", ссылаясь на имеющиеся в распоряжении агентства материалы РКК "Энергия".

— Превышение массы пилотируемого транспортного корабля на 2,3 тонны, — говорится в материалах.

По расчётам РКК "Энергия", при сохранении текущей массы оборудования корабль будет весить 22 тонны 343 килограмма. Но в техническом проекте указана расчётная масса в 19 тонн 848 килограммов. Именно от этих параметров отталкиваются разработчики ракеты-носителя тяжёлого класса "Ангара-А5" и сверхтяжёлого "Енисея".

В связи с этим пилотируемому космическому кораблю "Орёл" предстоит "похудеть" хотя бы до 21 тонны 200 килограммов, хотя текущая масса также позволяет проводить испытательные полёты: мощностей "Ангары-А5" для этого хватит.

Ранее космическая корпорация "Энергия" сообщила о работе над созданием нового российского космического корабля. Всего планировалось две модификации: для полётов на Международную космическую станцию (МКС) и для отработки критических операций.