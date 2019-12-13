Таможенники Приморья не позволили вывезти в Китай центнер красной икры

Весь неучтённый груз был изъят и помещён на склад временного хранения. Перевозчику грозит штраф.

Сотрудниками Уссурийской таможни была выявлена и задержана партия незадекларированной красной икры, которую хотели вывезти в Китай на продажу. Об этом сообщает Primpress со ссылкой на Уссурийскую таможню.

Красное золото в соседнюю страну вполне официально вывозила компания из Хабаровского края, согласно документам всего должно было быть 1,2 тонны замороженной красной икры. Однако в ходе проверки выяснилось, что в реальности её в прицепе фуры "немного" больше.

Продавец пытался незаконно вывезти ещё 116,3 кг красной икры — в общей сложности 518 банок. Весь неучтённый груз был изъят и помещён на склад временного хранения, возбуждено дело об административном правонарушении по статье "Недостоверное декларирование товаров". Компании-перевозчику грозит штраф до двукратного размера стоимости товара с его конфискацией. Ведётся расследование.