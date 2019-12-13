Диетологи рассказали, как подготовить желудок к Новому году

Отказаться от вредных привычек питания и жирных продуктов — это минимальное, что может сделать человек для сохранения своего здоровья.

Специалисты поделились мнением о том, какие продукты должны находиться на праздничном столе, а от каких стоит вовсе отказаться. Также они порекомендовали изменить рецепты некоторых излюбленных блюд, продумать меню и даже заранее подготовиться к застолью. Об этом сообщает РИА "Новости".

Врач персонифицированной медицины Маргарита Королёва советует заранее попробовать те блюда, которые будут подаваться к столу. По её словам, праздничная еда нетипична для обычного рациона человека. Она может быть жирной, непривычной. Лучше, если организм "подготовится" заблаговременно.

И голодать, чтобы вместилось больше вкусностей, тоже не стоит. К празднику стоит быть относительно сытым. Майра Рау, специалист по лечению избыточного веса и ожирения, отмечает, что перед Новым годом и в последующие праздничные дни не стоит пропускать привычные приёмы пищи.

Врач-диетолог Сергей Обложко рассказал, что в новогоднюю ночь следует попробовать придерживаться средиземноморской диеты. Основные её компоненты — орехи, рыба, большое количество зелени, овощей и фруктов, оливковое масло, йогурты и морепродукты.

— Я бы предложил человеку отказаться от насыщенных жиров, которые больше откладываются в организме, то есть поменьше сала, побольше селёдки. Она содержит хороший рыбий жир, витамин D, — заявил Обложко.

Салаты лучше всего заправлять соусами домашнего приготовления. Идеально для салата подойдёт нерафинированное масло с добавлением сока лимона, свежих трав и специй, а вот соли следует добавить совсем чуть-чуть.

Маргарита Королёва предлагает отказаться от жирных сортов мяса, потому что свинина и говядина — это довольно тяжёлая еда для организма, особенно в ночное время. Хорошо бы ограничиться лёгкими закусками из нежирной рыбы и птицы, тёплыми салатами, а на десерт поесть фруктов. Они гораздо полезнее сладостей и тортиков.

Умеренность следует соблюдать не только в еде, но и в выборе напитков. Диетологи подчёркивают, что аперитивы и вино на столе должна потеснить самая обычная вода.

— Она [вода] обеспечивает хорошую детоксикацию организма, повышает метаболические процессы и способствует своевременной эвакуации из желудочно-кишечного тракта, — рассказала Королёва.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина поделилась более лёгкими для организма рецептами любимых новогодних блюд. "Не перепивать и не нажираться", — такими простыми и понятными словами главный гастроэнтеролог Минздрава Владимир Ивашкин призвал россиян "не терять человеческий облик". А Маргарита Королёва, чьи рекомендации даны выше, объяснила, почему люди так любят вредную пищу.