Четверо детей и двое взрослых погибли при пожаре в Алтайском крае

На месте происшествия работают следователи-криминалисты, устанавливаются личности погибших.

Шесть человек погибли при пожаре в Алтайском крае. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

— Рано утром 13 декабря 2019 года произошло возгорание частного дома в селе Глубокое Завьяловского района. Предположительно, в жилище находилось шесть человек, четверо из которых дети, — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают следователи-криминалисты, устанавливаются личности погибших.