В Архангельске осудили родителей, чьи дети снимались в порно

Сами дети уверяют, что родители не были в курсе, что происходило с ними в студии, однако суд не принял во внимание их показания.

Архангельский гарнизонный военный суд приговорил к длительным тюремным срокам четверых мам и одну бабушку, которые приводили своих детей на фотосессии эротического характера. Об этом сообщает RT.

Помимо них на скамье подсудимых оказались также и организаторы детской порностудии. Правда, сами потерпевшие дети заявляют, что их родственники не виноваты и даже не знали о происходившем на фотосессиях, однако суд их показания не учёл.

Самые мягкие приговоры были назначены непосредственным организаторам "модельной студии": они пошли на сделку со следствием, они же стали основным источником показаний, на которые ориентировалось обвинение.

— Показания свидетелей и пострадавших суд в расчёт не принял. При этом в суде не было доказано, что родители получали деньги за съёмки детей, — говорится в публикации.

В общей сложности на сомнительных фотосессиях в период с 2009 по 2015 год побывало 11 несовершеннолетних, что принесло владельцам фотосалона 2,9 млн рублей. Затем его основатель Вадим Двораковский, опасаясь, что может попасться, переключился на съёмки рыбок и аквариумистику.

Осенью 2016 года мужчина вместе со своей гражданской женой был задержан. В его компьютере была собрана целая картотека файлов с указанием дат и имён, поэтому найти остальных участников было делом времени.

В конечном итоге сам Двораковский был приговорён к десяти годам колонии строгого режима, его напарница — к девяти. Одна из мам, согласившаяся на сделку со следствием, получила пять с половиной лет. А вот остальным родительницам судья назначил в среднем по 13 лет колонии общего режима.