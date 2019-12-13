Лайф узнал о семье из шести человек, погибшей при пожаре в Алтайском крае

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Фото © СУ СК РФ по Алтайскому краю

Старшему ребёнку было 10 лет, младшей девочке не было и года. Что стало причиной трагедии, предстоит разобраться следствию.

Семья, сгоревшая при пожаре в Алтайском крае, числилась неблагополучной и находилась на учёте. Как стало известно Лайфу, накануне трагедии взрослые выпивали.

<p>Фото © Соцсети</p>

Напомним, что начавшийся в 06:42 по местному времени (02:42 мск) пожар в доме на Первомайской улице в селе Глубоком унёс жизнь двоих взрослых и четверых детей. Лайф публикует список погибших:

Отец — Рубанюк А.Н.

Мать — Рубанюк О.Ф.-Кызы.

Антон — 2009 г.р.

Ольга — 2012 г.р.

Максим — 2017 г.р.

Виктория — 2019 г.р.

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