Сэмвелл Тарли из "Игры престолов" слишком вжился в роль и начал заикаться

Коллеги актёра посчитали дефект речи следствием забывчивости и решили, что Джон Брэдли всегда так себя ведёт.

Британский актёр Джон Брэдли начал заикаться после съёмок в сериале от HBO "Игра престолов". Об этом стало известно из подкаста Blank Podcast.

Актёр признался, что слишком вжился в роль своего персонажа — мягкосердечного и не уверенного в себе Сэмвелла Тарли, который к тому же незаслуженно считает себя трусом.

— Были случаи, когда я пять минут стоял в окружении других актёров и не мог ничего сказать, просто не мог выговорить ни слова, а определённые звуки сбивали меня с толку, — рассказал он.

Брэдли отметил, что заикание преследует его до сих пор и мешает на новых прослушиваниях. Этот дефект речи он репетировал специально для роли, но, похоже, роль слишком прочно вошла в его реальную жизнь.

Ранее актёр Кит Харингтон, известный по роли Джона Сноу в сериале "Игра престолов", из-за особенностей съёмок полёта на драконе пошутил, что, возможно, никогда не сможет иметь детей. А у другой актрисы этого же сериала служба опеки забрала восьмимесячную дочь.