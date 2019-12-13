Синоптики рассказали, какую погоду ждать москвичам в пятницу, 13-го

Атмосферное давление будет слабо колебаться и составит 750 миллиметров ртутного столба.

Любителям хорошей погоды из Москвы в пятницу, 13 декабря, не стоит ждать радостных новостей по этому поводу, ведь небо над столицей будет закрыто тучами при околонулевой температуре. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

По данным синоптиков, температура воздуха днём в столице составит –1...+1 °С, в Подмосковье –4...+1 °С. Ветер юго-восточный, 4–8 м/с, с усилением во второй половине дня до 10 м/с.

Атмосферное давление будет слабо колебаться и составит 750 мм рт.ст.

Ранее Лайф сообщал, что отсутствие зимней погоды расстраивает россиян и они перестают покупать новогодние игрушки.