Стало известно, где в России продаются самые дешёвые ёлки

Аналитики рассказали, куда за ёлками ездить точно не стоит, а где пушистую красавицу можно купить по приятной цене.

Живые новогодние ёлки в России за год подорожали почти на 10%. Самые дорогие деревья продаются в Барнауле и Москве, а самые дешёвые — в Тольятти и Омске, сообщили РИА "Новости" в сервисе для размещения объявлений "Авито".

Средняя цена искусственной ёлки к новому 2020 году в России составит 1769 рублей, живой ели — 1253 рубля. В среднем по стране в преддверии Нового года покупка искусственной ёлки обойдётся россиянам на 41% дороже, чем живой.

Дороже всего живые ёлки, по данным "Авито", стоят в Барнауле (1817 рублей) и в Москве (1544 рубля). Высокие цены на новогодние деревья наблюдаются также в Новосибирске (1471 рубль), Волгограде (1434 рубля), Ростове-на-Дону (1429 рублей). Самые низкие цены на ели зафиксированы в Тольятти (631 рубль), Омске (642 рубля), Ижевске (669 рублей), Екатеринбурге (695 рублей) и Ульяновске (709 рублей).

Доступнее всего приобрести искусственную ёлку в Ижевске (1275 рублей), Омске (1313 рублей), Казани (1455 рублей) и Ульяновске (1477 рублей). Самые дорогие декоративные ели продаются в Краснодаре (2176 рублей) и Иркутске (2059 рублей).

Ранее в "Роскачестве" рассказали, что искусственные ёлки вредят экологии. Они не принимаются на переработку из-за неоднородного пластика.