Пользователи Facebook сообщили о сбое в работе соцсети

Чаще всего пользователи не могут войти в свою учётную запись — 38% от всех жалоб.

Пользователи ряда стран жалуются на нестабильность работы соцсети "Фейсбук", следует из данных портала Downdetector.

Самые серьёзные сложности испытывают жители восточного побережья США из Вашингтона, Нью-Йорка, Бостона, а также Чикаго и канадского Монреаля. Большое количество сообщений о сбоях поступает из Лос-Анджелеса.

Также жалуются на нестабильность в работе "Фейсбука" жители Аргентины, латиноамериканского Перу и юго-востока Бразилии. Наблюдаются неполадки также в некоторых странах Европы.

По данным портала, чаще всего пользователи не могут войти в свою учётную запись — 38% от всех жалоб. Ещё 31% пользователей испытывают сложности при работе в приложениях, у 30% проблемы с просмотром ленты новостей.

Это не первый сбой в работе соцсетей за последние часы: ранее Лайф сообщал о сбоях в работе "Инстаграма".