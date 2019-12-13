Путин присвоил звание генерал-полковника врио губернатора Приангарья Кобзеву

Президент России Владимир Путин присвоил врио губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву звание генерал-полковника внутренней службы. Соответствующий указ был опубликован на официальном портале правовой информации.
Игорь Кобзев родился в 1966 году в Воронеже. В 1988 году он закончил Воронежское высшее военное авиационное инженерное училище. В 1999 году в составе территориального управления МЧС России принимал участие в Чеченской войне. С 2010 по 2016 год работал начальником ГУ МЧС РФ по Воронежской области. Звание генерал-лейтенанта Кобзев получил в декабре прошлого года.
Напомним, президент принял отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области. Врио главы Приангарья был назначен замглавы МЧС России Кобзев.
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