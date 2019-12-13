Любвеобильный щенок случайно заразил пожилую хозяйку опасной инфекцией

Поражение данным видом бактерий может обернуться для человека сепсисом, воспалением лёгких и другими осложнениями.

Жительница Израиля была госпитализирована с опасной инфекцией, которую подхватила от своего любимого щенка. Об этом сообщает The Journal of Emergency Medicine.

В прошлом году 86-летняя женщина обратилась в больницу с жалобами на рвоту, высокую температуру и сильную боль в правой ноге. После обследования выяснилось, что они вызваны заражением Streptococcus canis — бактерией, которая обычно поражает кошек и собак, но может обернуться для человека сепсисом, воспалением лёгких и другими опасными осложнениями.

Медики выяснили, что дома у женщины проживает несколько щенков, с которыми она регулярно играет, а незадолго до попадания в больницу один из них облизывал хозяйке ноги. В ходе осмотра врач обнаружил мелкие трещины на коже женщины, это подтолкнуло медиков на мысль, что именно питомцы и заразили её.

Кроме того, стало известно, что не только наличие мелких трещин, но и ослабленное состояние иммунитета сыграли свою роль. Дело в том, что она принимала лекарства от ревматоидного артрита, которое снижало естественную защиту организма, а также страдала диабетом. К счастью для пациентки, её случай обошёлся без осложнений — после трёхдневного курса антибиотиков она вернулась домой.

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