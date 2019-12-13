В результате стрельбы в университете Исламабада погиб студент, ещё 13 ранены

13

Согласно полицейскому отчёту, две группы учащихся не смогли поделить площадку для общественных выступлений.

Один студент погиб, ещё 13 пострадали в результате стрельбы в Международном исламском университете в Исламабаде. По данным газеты Doon, ЧП произошло из-за конфликта двух групп студентов.

Согласно предварительной версии полиции, между учащимися произошла драка из-за площадки для общественных выступлений. После вмешательства администрации вуза студенты разошлись, но позднее снова встретились уже с оружием. В связи с перестрелкой в университете проводят обыски.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×