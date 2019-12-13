В результате стрельбы в университете Исламабада погиб студент, ещё 13 ранены

One #Student Died and Many Injured in Clash in International Islamic University Islamabad Tonight#AttackOnJamiatExpo_Isb— Mohammad Saad (@hafizsaadriaz) December 12, 2019
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Один студент погиб, ещё 13 пострадали в результате стрельбы в Международном исламском университете в Исламабаде. По данным газеты Doon, ЧП произошло из-за конфликта двух групп студентов.
Согласно предварительной версии полиции, между учащимися произошла драка из-за площадки для общественных выступлений. После вмешательства администрации вуза студенты разошлись, но позднее снова встретились уже с оружием. В связи с перестрелкой в университете проводят обыски.
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