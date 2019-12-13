Учёные предупредили о последствиях переутомления на работе

Также было установлено, что регулярно испытывающие усталость сотрудники в течение года болеют в пять раз дольше.

Половина российских мужчин и около трети женщин регулярно рискуют заработать серьёзные заболевания на своём рабочем месте из-за излишнего переутомления. Такие данные приводятся в исследовании экспертов Северо-Западного научного центра гигиены и общественного здоровья. Об этом сообщает RT.

Само понятие "переутомление" относится к тем сотрудникам, кто чувствует усталость более 24 часов в неделю. У таких работников повышены риски развития сердечно-сосудистых заболеваний: на 30% у женщин и 29% у мужчин; также эндокринной системы: на 56% у женщин, 40% у мужчин. Кроме того, у них серьёзно повышены риски, связанные с органами зрения: на 67% и 57%, соответственно.

Было установлено, что из общего числа опрошенных 3% мужчин и 5% женщин оценивают свою усталость как "сильную". Оказалось, что они в течение года значительно чаще болеют — в среднем 24,9 дня в году с утратой трудоспособности. Среди тех же, кто считает степень своей усталости "небольшой", а это 45% мужчин и 38% женщин, среднее число больничных дней составляет всего 5,1.

В исследовании приняло участие 1,7 тысячи россиян, чьи специальности сопряжены с высоким риском профессионального утомления: врачи, медсёстры, учителя и офисные работники.

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