Стремящаяся к Brexit партия получила большинство в парламенте

Неподсчитанными остаются бюллетени с 54 участков, но тори уже открыли путь для беспрепятственного выхода из ЕС по своему сценарию.

Консервативная партия Великобритании во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном гарантировала себе большинство в палате общин — 327 депутатских мандатов из 650 мест. Об этом свидетельствуют результаты продолжающегося подсчёта голосов по итогам внеочередных всеобщих выборов.

На второй строчке находится Лейбористская партия, которая на данный момент получила 195 мест в нижней палате парламента Соединённого Королевства. Неподсчитанными остаются бюллетени с 54 участков, однако консерваторы уже открыли себе путь для беспрепятственного Brexit до 31 января 2020 года.

Досрочные выборы стали результатом политического кризиса в Великобритании из-за предстоящего выхода страны из ЕС. Голосование состоялось 12 декабря.