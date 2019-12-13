На крейсере "Адмирал Кузнецов" ликвидировали открытое горение

По последним данным, в результате ЧП погиб один человек, ещё 12 госпитализированы.

К утру 12 декабря пожарным удалось ликвидировать открытое горение на единственном российском крейсере-авианосце "Адмирал Кузнецов". Об этом Лайфу рассказал источник в экстренных службах.

По его данным, из трёх пропавших без вести один признан погибшим, один найден — он отсутствовал на корабле во время пожара, поиски третьего продолжаются.

Напомним, пожар на тяжёлом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" начался накануне утром. Сообщалось о двенадцати пострадавших и троих пропавших без вести. Позднее удалось обнаружить тело одного погибшего. Точные причины устанавливаются, однако среди версий — воспламенение мусора, оставленного на борту перед сваркой.