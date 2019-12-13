ЦБ отозвал лицензию у Невского народного банка

8

Фото © Агентство "Москва" / Андрей Любимов

Причиной данных мер стало нарушение кредитной организацией федеральных законов и утрата капитала.

Центральный банк России приказом от 13 декабря 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Невского народного банка за множество нарушений.

Как поясняет пресс-служба ЦБ, кредитная организация полностью утратила собственный капитал из-за хищения значительной части активов. Кроме того, она нарушала федеральные законы и нормативные акты Банка России.

Ещё одним приказом от 13 декабря 2019 года Центробанк отозвал лицензию у "Кранбанка". Основание — неоднократное нарушение закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма".

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×