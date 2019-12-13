ЦБ отозвал лицензию у Невского народного банка

Центральный банк России приказом от 13 декабря 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Невского народного банка за множество нарушений.
Как поясняет пресс-служба ЦБ, кредитная организация полностью утратила собственный капитал из-за хищения значительной части активов. Кроме того, она нарушала федеральные законы и нормативные акты Банка России.
Ещё одним приказом от 13 декабря 2019 года Центробанк отозвал лицензию у "Кранбанка". Основание — неоднократное нарушение закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма".
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