Рабовладельцы из Кузбасса получили срок за истязание инвалида

Мать и сын находились в бегах с 2015 года, однако были найдены в Иркутской области и возвращены в руки следствия.

Суд города Мариинска Кемеровской области вынес обвинительный приговор женщине и её сыну, которые несколько месяцев держали у себя в рабстве девушку-инвалида и заставляли работать у себя по хозяйству. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Как ранее сообщал Лайф, 58-летняя жительница города и её 27-летний сын в 2015 году познакомились с 21-летней девушкой без определённого места жительства, с которой они договорились о помощи по хозяйству в обмен на еду и одежду. Впоследствии у неё отобрали паспорт, регулярно избивали и держали в жутких условиях.

После задержания оба подозреваемых отрицали свою причастность, однако следствию удалось доказать их вину. Женщина была приговорена к четырём годам лишения свободы, её сын — к 3,6 года с отбыванием в колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.