Эксперты рассказали, как не нарваться на подделку при покупке украшений

Покупка ювелирного изделия может стать пустой тратой денег, если подойти к ней без должного внимания. Как избежать подделки и не пожалеть о своём выборе, рассказал Роспотребнадзор.
Советы специалистов ведомства предельно просты. Главная рекомендация — проверить наличие на ювелирном изделии государственного пробирного клейма и именника, оттиска производителя. Последний содержит индивидуальный код изготовителя, год выпуска украшения и информацию о территориальной инспекции, к которой относится изготовитель.Также на драгоценности должны быть опломбированные ярлыки с рядом данных:
- наименованием ювелирного изделия;
- названием изготовителя (импортёра);
- логотипом и адресом предприятия-изготовителя (импортёра);
- драгоценным металлом, из которого изготовлено изделие, с указанием пробы;
- артикулом;
- весом;
- размером изделия (для колец, цепей, браслетов);
- видами драгоценных вставок с указанием веса и качественных характеристик;
- ценой изделия.
Роспотребнадзор также напомнил, что после покупки обязательно нужно сохранить кассовый и товарный чеки и бирку. Потребитель может отказаться от покупки ювелирного украшения дистанционным способом в любой момент до и в течение семи дней после его получения.
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