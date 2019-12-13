Эксперты рассказали, как не нарваться на подделку при покупке украшений

Главная рекомендация — проверить наличие на изделии государственного пробирного клейма и именника.

Покупка ювелирного изделия может стать пустой тратой денег, если подойти к ней без должного внимания. Как избежать подделки и не пожалеть о своём выборе, рассказал Роспотребнадзор.

Советы специалистов ведомства предельно просты. Главная рекомендация — проверить наличие на ювелирном изделии государственного пробирного клейма и именника, оттиска производителя. Последний содержит индивидуальный код изготовителя, год выпуска украшения и информацию о территориальной инспекции, к которой относится изготовитель.Также на драгоценности должны быть опломбированные ярлыки с рядом данных:

наименованием ювелирного изделия;

названием изготовителя (импортёра);

логотипом и адресом предприятия-изготовителя (импортёра);

драгоценным металлом, из которого изготовлено изделие, с указанием пробы;

артикулом;

весом;

размером изделия (для колец, цепей, браслетов);

видами драгоценных вставок с указанием веса и качественных характеристик;

ценой изделия.

Роспотребнадзор также напомнил, что после покупки обязательно нужно сохранить кассовый и товарный чеки и бирку. Потребитель может отказаться от покупки ювелирного украшения дистанционным способом в любой момент до и в течение семи дней после его получения.