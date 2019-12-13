ЦБ отозвал лицензию у "Кранбанка"

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Центробанк РФ с 13 декабря отзывает лицензию на осуществление банковских операций у ивановского "Кранбанка".

Как сообщается в заявлении регулятора, банк "допускал нарушения нормативных актов Банка России в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, проводил операции, имеющие признаки вывода активов".

Кредитная организация также нарушала законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ.

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