ЦБ отозвал лицензию у "Кранбанка"

Центробанк РФ с 13 декабря отзывает лицензию на осуществление банковских операций у ивановского "Кранбанка".
Как сообщается в заявлении регулятора, банк "допускал нарушения нормативных актов Банка России в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, проводил операции, имеющие признаки вывода активов".
Кредитная организация также нарушала законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram