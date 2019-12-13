Врио губернатора Приангарья прибыл в Иркутск

760

Игорь Кобзев. Фото © Kremlin

Игоря Кобзева вскоре должны представить депутатам регионального законодательного собрания.

Временно исполняющий обязанности губернатора Приангарья Игорь Кобзев прилетел в Иркутск. Об этом сообщил представитель пресс-службы регионального правительства.

Врио губернатора прибыл в Иркутск московским рейсом, — рассказал он РИА "Новости" и добавил, что врио руководителя региона вскоре представят депутатам Законодательного собрания области.

Напомним, президент РФ Владимир Путин накануне принял отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области. Врио главы Приангарья был назначен замглавы МЧС России Кобзев. Глава государства также присвоил Кобзеву звание генерал-полковника внутренней службы.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×