Врио губернатора Приангарья прибыл в Иркутск

Временно исполняющий обязанности губернатора Приангарья Игорь Кобзев прилетел в Иркутск. Об этом сообщил представитель пресс-службы регионального правительства.
— Врио губернатора прибыл в Иркутск московским рейсом, — рассказал он РИА "Новости" и добавил, что врио руководителя региона вскоре представят депутатам Законодательного собрания области.
Напомним, президент РФ Владимир Путин накануне принял отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области. Врио главы Приангарья был назначен замглавы МЧС России Кобзев. Глава государства также присвоил Кобзеву звание генерал-полковника внутренней службы.
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