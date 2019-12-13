Скабеева не оценила ответ Зеленского на шутку Путина про газ

По мнению журналистки, постоянный член жюри КВН Юлий Гусман поставил бы низкий балл за подобную ремарку.

Российская телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала ответ президента Украины Владимира Зеленского на шутку российского лидера Владимира Путина о газе. По мнению журналистки, реплика главы Незалежной была крайне неудачной.

По итогам встречи "нормандской четвёрки" Путин, говоря о перспективах заключения нового контракта на транзит газа, процитировал известное детское стихотворение Сергея Михалкова: "А у нас в квартире газ, а у вас?.. И у вас есть и будет".

При этом спустя несколько дней Зеленский в эфире программы "Право на власть" на канале "1+1" ответил на шуточную реплику: "А у нас газопровод. И в этом баланс".

— Гусман бы и четвёрку за такую шутку пожалел, — написала Ольга Скабеева в своём телеграм-канале.

Напомним, 18 ноября Россия предложила Украине продлить контракт на транзит газа при условии, что стороны откажутся от претензий в газовой сфере. В Киеве же заявили, что предложение "Газпрома" является неприемлемым, и предложили сделку на своих условиях.