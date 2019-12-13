Скабеева не оценила ответ Зеленского на шутку Путина про газ

Российская телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала ответ президента Украины Владимира Зеленского на шутку российского лидера Владимира Путина о газе. По мнению журналистки, реплика главы Незалежной была крайне неудачной.
По итогам встречи "нормандской четвёрки" Путин, говоря о перспективах заключения нового контракта на транзит газа, процитировал известное детское стихотворение Сергея Михалкова: "А у нас в квартире газ, а у вас?.. И у вас есть и будет".
При этом спустя несколько дней Зеленский в эфире программы "Право на власть" на канале "1+1" ответил на шуточную реплику: "А у нас газопровод. И в этом баланс".
— Гусман бы и четвёрку за такую шутку пожалел, — написала Ольга Скабеева в своём телеграм-канале.
Напомним, 18 ноября Россия предложила Украине продлить контракт на транзит газа при условии, что стороны откажутся от претензий в газовой сфере. В Киеве же заявили, что предложение "Газпрома" является неприемлемым, и предложили сделку на своих условиях.
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