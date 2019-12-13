"Столбик, не болей!" В Приамурье треснувшую электроопору "починили" пластырем

Местные жители в шутку предложили приложить к повреждениям подорожник и воспользоваться зелёнкой.

В городе Зее Амурской области треснувшую бетонную электроопору "отремонтировали" с помощью лейкопластыря и чёрной изоленты. Пользователей соцсетей позабавило "инженерное решение".

"Ещё бы подорожник приложили", "Лейкопластырь не поможет, нужно было зашить трещину, а затем забинтовать", "Теперь как новенький", "Столбик, не болей", "Я у мамы инженер", "Зелёнкой помажьте ещё" — пишут комментаторы. Общественный резонанс вызвал реакцию Амурских электрических сетей.

— На сегодня запланирована замена повреждённой железобетонной опоры. Предполагаем, что опора была повреждена автомобилем, который с места ДТП скрылся, — сообщила организация.

Ранее Лайф писал, что в Калининграде на Интернациональной улице ямы на дорогах отремонтировали с помощью земли и старого дивана.