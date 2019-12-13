Захарова продолжила "стихотворный баттл" и ответила Зеленскому на слова о газе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила президенту Украины Владимиру Зеленскому, который перефразировал детский стишок и заявил о "газопроводе".

— Газопровод — тоже у нас. А у вас сегодня кошка родила вчера котят. Котята выросли немножко, а есть из блюдца не хотят! — написала она в "Фейсбуке".

Напомним, всё началось с того, что президент России Владимир Путин во время "нормандского саммита" процитировал известное детское стихотворение Сергея Михалкова в ответ на вопрос о газе.

— Помните известный детский стишок: "А у нас в квартире газ. А у вас?" И у вас (на Украине. — Прим. Лайфа) есть и будет. И может быть дешевле на 25%, если договоримся о совместной и честной работе, — подчеркнул Путин.

Позже лидер Незалежной Владимир Зеленский ответил на этот стих словами: "А у нас газопровод".