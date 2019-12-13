Россиян призвали не покупать дурно пахнущие гирлянды

Некачественные праздничные огни могут быть причиной не только пожара, но и отравления токсичными веществами.

Чтобы новогодние праздники не омрачились неприятными последствиями вроде возгораний, специалисты "Роскачества" советуют тщательно выбирать гирлянды. Они дали рекомендации, как правильно это делать.

В частности, эксперты советуют приобретать новогодние огни в официальных местах продаж у продавцов, которые могут предоставить сертификат соответствия. Кроме того, на упаковке должна присутствовать информация на русском языке. Если данные на этикетке полностью на азиатских языках, то гирлянда, вероятно, была ввезена в Россию нелегально.

Также эксперты рекомендуют проверять целостность и качество обмотки провода, особенно в местах соединения с вилкой и блоком питания. От товара не должен исходить резкий химический запах, что свидетельствует о низком качестве материалов. При этом при нагревании прибор будет ещё сильнее пахнуть, а значит, может выделять токсичные вещества.

Что касается гирлянд, предназначенных для использования на улице, то они должны обладать необходимой степенью защиты: IP44 подходит для использования под навесом и без контакта с осадками, в свою очередь, IP65 выдержит любые погодные условия.

В заключение специалисты "Роскачества" напомнили, что электролампы нельзя накрывать бумагой, тканью и другими легковозгораемыми материалами.

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