В Москве у безработного украли 5,5 млн рублей через дыру в стене

Сотрудники офиса положили деньги в специальный шкаф. Открыв его позже, хозяин обнаружил лишь отверстие.

В столичную полицию обратился мужчина, у которого украли 5,5 миллиона рублей. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по городу.

По данным правоохранительных органов, 12 декабря к ним обратился безработный мужчина. Он рассказал, что ранее приехал в столичный офис для покупки автомобиля. При себе у него была сумка с 5,5 миллиона рублей наличными. Сотрудники офиса пересчитали деньги и положили их в специальный шкаф.

— Во время заключения договора сотрудники конторы поочерёдно выходили курить, и в какой-то момент все покинули помещение. После долгого ожидания заявитель заглянул в шкаф и увидел проделанное в нём отверстие в смежное помещение, через которое была похищена сумка с денежными средствами, — говорится в сообщении МВД.

В ведомстве устанавливают обстоятельства кражи и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Лайф рассказывал, что в Москве у коллекционера украли две картины общей стоимостью 30 миллионов рублей. Это уже второй случай мошенничества, с которым столкнулась женщина.