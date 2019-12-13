"Сначала позавтракаем". Джонсон назвал дату выхода Великобритании из Евросоюза

По мнению премьера, это вполне осуществимо благодаря итогам досрочных парламентских выборов.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что после того, как на выборах в парламент победила Консервативная партия, ничто не помешается осуществить Brexit. Об этом сообщает The Guardian.

При этом, несмотря на мнение большинства экспертов, что данный процесс может занять несколько лет, Джонсон отметил, что выведет страну из Евросоюза в сжатые сроки. Премьер заявил, что собирается осуществить Brexit к 31 января 2020 года безо всяких "но", "если" и "может быть".

— С этим мандатом мы наконец-то сможем осуществить Brexit. Мы выйдем из ЕС 31 января. Никаких "но", "если" и "может быть". Давайте осуществим Brexit, но сначала позавтракаем, — сказал он.

Досрочные выборы стали результатом политического кризиса в Великобритании из-за предстоящего выхода страны из ЕС. Голосование состоялось 12 декабря. При этом стремящаяся к Brexit партия получила большинство в парламенте.