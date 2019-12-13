Учёные советуют россиянкам не пить шампанское с накрашенными губами

С важной рекомендацией в преддверии Нового года выступили в Государственной инспекции Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (МосГИК). Их эксперты не рекомендуют россиянкам пить шампанское с накрашенными губами. И вот почему.

— В состав губных помад могут входить силиконы, полностью нейтрализующие ценные качества шампанских вин, — сообщила агентству "Москва" специалист по качеству питания МосГИКа Валентина Семёнова.

При выборе самого игристого специалисты советуют обратить внимание на маркировку — на упаковке обязательно должно быть слово "шампанское" и указан сорт винограда, а вот ароматизаторов и красителей в составе быть не должно.

Вкуснее будет, если перед употреблением бутылку охладить до 7−9 градусов. А чтобы шампанское не теряло свой аромат, бокалы лучше выбирать высокие и в форме конуса.

— При открывании бутылки стоит избегать "выстрелов", так как они приводят к бурному выделению газов и потере ароматных свойств напитка, — добавила собеседница агентства.

Ранее эксперты подсчитали, что россияне готовы потратить более трёх тысяч рублей на новогодний алкоголь. Причём оказалось, что к празднику россияне покупают пиво больше, чем шампанское и вино, а водка даже не вошла в тройку наиболее популярных напитков.