Психолог назвала четыре ингредиента новогоднего "коктейля счастья"

Во время праздников важно избегать ссор и выяснения отношений, говорит Наталья Болдырёва.

Психолог посоветовала россиянам принять простой гормональный "допинг" для восстановления психоэмоционального состояния на предстоящих новогодних каникулах. Рецепт "коктейля счастья" состоит всего из четырёх ингредиентов: эндорфина, серотонина, окситоцина и дофамина.

— Хорошо, если среди запланированных событий на новогодних каникулах будет какая-то физическая деятельность, потому что из-за неё выделяются эндорфины, которые входят в гормональный "коктейль счастья". Очень важно, чтобы нашлось время и для дружеской компании, общения с приятными людьми — это поспособствует выработке серотонина, — рассказала агентству "Москва" психолог ГБУ "Московская служба психологической помощи населению" Наталья Болдырёва.

Третий ингредиент гормонального коктейля — окситоцин — можно получить во время объятий с близкими и друзьями. Последний, но не по важности компонент — дофамин — вырабатывается при достижении каких-то целей и планов.

Болдырёва советует избегать ссор и выяснения отношений во время новогодних каникул. В случае конфликтов она призывает обращаться к психологу.

А ранее психолог посоветовала россиянам приступить к украшению ёлки не раньше середины декабря, а лучше в канун Нового года. Она объяснила, почему это так важно.